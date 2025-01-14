Эрлинг Холанд: почему команда, выигравшая четыре АПЛ подряд, должна что-то менять?

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отверг предположения о том, что «горожанам» придётся изменить тактику, если они хотят побороться за трофеи в этом сезоне.

«Почему команда, выигравшая четыре чемпионата подряд, должна что-то менять? Вы должны продолжать. Речь идёт о себе и о том, чтобы посмотреть на себя и на то, как вы можете изменить ситуацию. В футболе это предел.

Вы видите некоторые старые ролики «Сити», в которых рассказывается о мелочах и о том, как они могут выиграть Премьер-лигу, например, как Джон Стоунз вынес мяч с линии ворот в матче с «Ливерпулем» или как Родри поставил блок в матче с «Ливерпулем», благодаря которому мы выиграли лигу.

Эти мелочи — большая разница. В футболе всё зависит от мелочей, и в конце концов вы должны превратить эти мелочи в позитив и свой путь. Вы должны найти свою форму, но посмотрите на игроков — это всё те же игроки. Посмотрите на всё, что они выиграли. Нужно сделать большой, глубокий вдох и постараться улыбаться как можно чаще», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба на официальном сайте.