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Валерий Есипов рассказал, сколько платят футболистам в Премьер-лиге Крыма

Валерий Есипов рассказал, сколько платят футболистам в Премьер-лиге Крыма
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал, сколько платят футболистам в Премьер-лиге Крыма. По его словам, сейчас оклады там выросли до 50 тыс. рублей.

«В ялтинском «Рубине» нужно было за три недели собрать команду. А кто поедет на 30-35 тысяч рублей в Крым, если в первенстве Краснодарского края платят в три раза больше? Сейчас-то зарплаты там приподнялись — тысяч до 50. И клуб развивается: шикарный стадион, свои болельщики, команда хорошо играет. Но я там не задержался: не везде всё складывается», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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