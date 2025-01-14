«Боруссия» Дортмунд хочет взять Зинченко в аренду, «Арсенал» готов продать украинца

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко. «Шмели» хотят арендовать футболиста, «канониры» хотели бы его продать или отдать в аренду с обязательством выкупа за € 20 млн. Об этом сообщает известный инсайдер Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что в услугах Зинченко заинтересованы миланский «Интер» и «Фенербахче».

В сезоне-2024/2025 Александр провёл 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.