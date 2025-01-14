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Габриэл Жезус получил серьёзную травму, «Арсенал» ищет ему замену — источник

Габриэл Жезус получил серьёзную травму, «Арсенал» ищет ему замену — источник
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус получил серьёзное повреждение. У него подозрение на разрыв крестообразной связки колена, сообщает журналист Давид Орнштейн в своих соцсетях.

По сведениям источника, сегодня будет вынесен окончательный вердикт по травме Жезуса. Однако футболист уже настраивается на длительное восстановление.

«Арсенал» начал поиски нового нападающего на фоне травмы 27-летнего бразильца. Лондонский клуб открыт для переговоров. В первую очередь «канониры» ищут усиление за пределами АПЛ.

В текущем сезоне Жезус сыграл за «Арсенал» 27 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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