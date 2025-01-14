Жоан Лапорта: мы завершили финансовое оздоровление «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о текущей финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Мы завершили финансовое оздоровление «Барсы». Мы сделали это без импровизации, без удачи и без посторонней помощи. Мы клуб с множеством ценностей, принципов и этических норм. «Барселона» — это больше чем просто клуб», — приводит слова Лапорты Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее оппозиционные группы в руководстве каталонской «Барселоны» призвали президента Жоана Лапорту и его совет директоров немедленно уйти в отставку. Одной из главных причин такого решения является ситуация с регистрацией полузащитника клуба Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора, а также процесс продления контракта с Nike.