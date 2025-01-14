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Есипов: 1990-е у многих ассоциируются с бандитизмом, криминалом, но тогда держали слово

Есипов: 1990-е у многих ассоциируются с бандитизмом, криминалом, но тогда держали слово
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов поделился мнением о 90-х годах прошлого века.

«То время у многих ассоциируется с бандитизмом, криминалом, но я могу сказать, что у нас в Волгограде ни одной квартиры в 1990-е не вскрыли, ни одной машины не угнали. Если слово давали — держали. И я ни в какие тёмные истории ни разу не попадал. Была только раз интересная игра на «Уралмаше».

Выходим на матч: с одной стороны стоят местные вышибалы, с другой — наши, волгоградские. Все ребята серьёзные, в кожанках. И мы идём по этому коридору, друг на друга косимся. Ощущения были необычные…» — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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