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Легенда «Ротора» Есипов рассказал, на что живёт после игровой карьеры

Легенда «Ротора» Есипов рассказал, на что живёт после игровой карьеры
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал, где берёт финансы по завершении футбольной карьеры.

— Что-то мы, играя в футбол, покупали — в виде офисов, рынков. Теперь это сдаётся в аренду. Плюс жена работает. Виктор Евгеньевич [Прокопенко] хорошо говорил: «Когда очень много денег, за них могут убить. Мало — будешь бомжевать. Денег должно быть столько, чтобы хватало на жизнь и тебе за это ничего не было». По такому принципу я и живу.

— Хватает?
— Конечно. Но любой человек всегда хочет, чтобы было лучше, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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