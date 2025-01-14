«Спартак» объявил об уходе Виллиана Жозе

Пресс-служба московского «Спартака» объявила об уходе бразильского нападающего Виллиана Жозе, опубликовав соответствующий пост в телеграм-канале.

«Официально: «Спартак» расстался с Виллианом Жозе по соглашению сторон. Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с «Динамо». Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков.