Нападающий «Рубина» Даку рассказал, как провёл отпуск

Албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, чем занимался во время своего отпуска.

«Я провёл отпуск со своей семьёй дома, никуда даже не ездил. Мне хотелось провести время с родными и друзьями. Новый год в Албании отмечают, как и во всём мире. Ничего особенного: мы ждём полуночи, выходим на улицу, чтобы посмотреть салюты, празднуем», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Казанский «Рубин» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.