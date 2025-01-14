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Нападающий «Рубина» Даку рассказал, как провёл отпуск

Нападающий «Рубина» Даку рассказал, как провёл отпуск
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Албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, чем занимался во время своего отпуска.

«Я провёл отпуск со своей семьёй дома, никуда даже не ездил. Мне хотелось провести время с родными и друзьями. Новый год в Албании отмечают, как и во всём мире. Ничего особенного: мы ждём полуночи, выходим на улицу, чтобы посмотреть салюты, празднуем», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Казанский «Рубин» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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