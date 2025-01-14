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Даку: интерес топ-клубов РПЛ — сигнал, что я хорошо выполняю свою работу в «Рубине»

Даку: интерес топ-клубов РПЛ — сигнал, что я хорошо выполняю свою работу в «Рубине»
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Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказался об интересе к нему со стороны других клубов Российской Премьер-Лиги.

«Я не люблю обсуждать возможные предложения от других клубов. Для этого у меня есть агент, который вовлечён в переговоры. Насколько я знаю, нет ничего конкретного. Я вообще не переживаю. Хороший сигнал, что мной интересуются топ-клубы РПЛ. Значит, я хорошо выполняю свою работу. Слышать такое — это привилегия. Сейчас я хочу добиться чего-то большего с «Рубином». Я уважаю клуб, своих партнёров, от которых я получаю огромную поддержку. Я наслаждаюсь своим временем в «Рубине» и хочу для команды самого лучшего», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за «Рубин» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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