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Нападающий «Зенита» Гонду рассказал, что сделал своей девушке предложение

Нападающий «Зенита» Гонду рассказал, что сделал своей девушке предложение
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, что сделал своей девушке предложение. Партнёрша аргентинца ответила согласием.

— Как прошёл отпуск?
— Замечательно. Сначала мы с моей девушкой отправились на море, были в Мексике. Замечательные воспоминания в связи с этим ещё и потому, что я сделал ей предложение. Она сказала: «Да». Я был очень счастлив, момент был очень трогательный и запоминающийся. Счастлив, что так всё сложилось. После Мексики мы отправились в Аргентину и уже проводили время с семьёй, с близкими, с друзьями, — приводит слова Гонду «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Гонду выступает за «Зенит» с лета 2024-го. В 15 матчах нападающий забил семь голов.

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