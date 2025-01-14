Экс-тренер Ионова Горшков: Алексей мог бы ярче раскрыть себя в «Зените»

Бывший тренер Алексея Ионова в молодёжной команде «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новость о завершении футболистом своей профессиональной карьеры.

«Алексей провёл неплохую футбольную карьеру. Наверное, он мог бы больше сыграть в «Зените», чтобы ярче раскрыть себя. Но ему помешали какие-то обстоятельства. Если Алексей принял решение о завершении карьеры, значит, оно осознанное. Желаю ему дальнейших успехов в других начинаниях и найти себя после футбола, потому что это не всегда бывает просто», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

35-летний Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и пять голов за клуб из Екатеринбурга. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.