Есипов провёл параллель между современными «Динамо» и «Краснодаром» и «Ротором» 1990-х

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал, с кем из современных команд РПЛ можно сравнить «Ротор» образца 1990-х годов.

— С какой из современных команд РПЛ сравнили бы «Ротор» 1990-х?

— Я тоже об этом думал. Чтобы выигрывать такие матчи, команда должна пройти путь и хотя бы раз стать чемпионом, почувствовать этот вкус победы. «Спартак» — многолетний чемпион, и те игры, которые они должны были вытащить, они в 1990-х вытаскивали. А мы — не смогли. Клубу, который хочет стать чемпионом сейчас, тоже придётся этот путь преодолеть.

— Кто сейчас к этому ближе — «Краснодар» или «Динамо»?

— Я бы отдал симпатии «Динамо».

— Почему?

— Там есть группа футболистов, которые мне очень нравятся. В «Краснодаре» тоже есть интересные ребята, но «Динамо», на мой взгляд, играет более ярко. Поэтому я за них, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.