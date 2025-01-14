Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Есипов провёл параллель между современными «Динамо» и «Краснодаром» и «Ротором» 1990-х

Есипов провёл параллель между современными «Динамо» и «Краснодаром» и «Ротором» 1990-х
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал, с кем из современных команд РПЛ можно сравнить «Ротор» образца 1990-х годов.

— С какой из современных команд РПЛ сравнили бы «Ротор» 1990-х?
— Я тоже об этом думал. Чтобы выигрывать такие матчи, команда должна пройти путь и хотя бы раз стать чемпионом, почувствовать этот вкус победы. «Спартак» — многолетний чемпион, и те игры, которые они должны были вытащить, они в 1990-х вытаскивали. А мы — не смогли. Клубу, который хочет стать чемпионом сейчас, тоже придётся этот путь преодолеть.

— Кто сейчас к этому ближе — «Краснодар» или «Динамо»?
— Я бы отдал симпатии «Динамо».

— Почему?
— Там есть группа футболистов, которые мне очень нравятся. В «Краснодаре» тоже есть интересные ребята, но «Динамо», на мой взгляд, играет более ярко. Поэтому я за них, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Эксклюзив
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android