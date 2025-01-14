Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» Лапорта высказался о возможном уходе Рональда Араухо

Президент «Барселоны» Лапорта высказался о возможном уходе Рональда Араухо
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию, что центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб в январское трансферное окно и перейти в туринский «Ювентус».

«Вы должны спросить об этом у Деку… Я хочу, чтобы Араухо остался. Думаю, мы сможем найти решение. Мне нравится Рональд, он отличный игрок и парень. По некоторым обстоятельствам он сейчас общается со спортивным отделом. Ещё есть возможность найти решение», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» по Араухо в размере € 35 млн, в связи с чем туринский клуб повысил его до € 50 млн.

Материалы по теме
Жоан Лапорта: мы завершили финансовое оздоровление «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android