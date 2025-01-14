Игрок «Рубина» Вада рассказал, без какого блюда нельзя представить новогодний стол

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада рассказал, без какого блюда нельзя представить новогодний стол.

— Праздновали Рождество в семейной обстановке. В канун Рождества, 24-го числа, собрались все вместе, очень много гостей. Нас было 35 человек. Учитывая, что в Аргентине жаркая погода, мы искупались, сходили в бассейн и потом вечером сели за стол. Ужинали и провели замечательно время все вместе. Это семейный праздник. Новый год мы отмечаем примерно так же. Оба эти праздника очень для нас важны.

— Без какого блюда невозможно представить Рождество и Новый Год?

— На самом деле у нас большой стол. Мы разделяем на две части: сначала холодные закуски и различная мясная продукция, которой славится Аргентина. Например, знаменитые колбаски чоризо. Вечером идёт другая часть — мы жарим уже на огне говядину. Прям целую корову», — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.