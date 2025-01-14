Колыванов: единственное, чем запомнился Жозе, — голом со штрафного в ворота «Динамо»

Бывший футболист сборной России, ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на новость об уходе бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».

«Жозе играл за «Спартак» не много и особой пользы команде не принёс. Наверное, клуб и футболист расстались по-доброму. Не знаю, любили ли болельщики «Спартака» Виллиана Жозе. Но единственное, чем он запомнился, — это голом со штрафного в ворота «Динамо», когда «Спартак» выиграл со счётом 3:2. Теперь пожелаем ему удачи в новой команде.

У «Спартака» передняя линия достаточно хорошо укомплектована. Возможно, Жозе сам попросил, чтобы его отпустили из команды, ведь он понимал, что не будет играть, а осталось всего 12 матчей в РПЛ. Держать его в команде не имело смысла», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.