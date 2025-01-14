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Ашветия: в «Наполи» Хвичу не очень ценили, поэтому он захотел поменять команду

Ашветия: в «Наполи» Хвичу не очень ценили, поэтому он захотел поменять команду
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Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия прокомментировал потенциальный уход крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи».

«Хвича сам не очень хотел уходить из «Наполи». Большую роль сыграли обстоятельства и его контракт. Вся эта история тянулась очень долго, поэтому он решил уйти из «Наполи». Теперь его хочет купить «ПСЖ», одна из лучших команд мира. Конечно, во Франции не такой сильный чемпионат, как в Италии. Но в «Наполи» Хвичу не очень ценили, поэтому он захотел поменять команду. И Кварацхелия не подходит нынешнему «Наполи» по стилю. Он атакующий футболист, а его заставляют работать в защите», — приводит слова Ашветии Metaratings.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ», отказавшись от нескольких других выгодных предложений. Его зарплата во французском клубе может вырасти в пять раз по сравнению с нынешним контрактом в Италии. Договор игрока с «Наполи» действует до лета 2027 года. В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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