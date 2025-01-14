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Калинский высказался о приходе в «Пари НН» Грулёва и Кокшарова

Калинский высказался о приходе в «Пари НН» Грулёва и Кокшарова
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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский высказался о приходе в клуб нападающего Вячеслава Грулёва, последним клубом которого было московское «Динамо», и форварда Александра Кокшарова на правах аренды из «Краснодара».

«С Грулёвым я знаком. Он приходил к нам, когда мы ещё играли в ФНЛ. Он провёл с нами два матча, а потом началась пандемия, и он ушёл. Надеюсь, Слава поможет нам, это хороший футболист. С Кокшаровым не знаком, на сборах это предстоит.

Атака — самая проблемная линия в команде? Не мне судить о необходимости усиления, но у нас сто процентов не всё было хорошо в этой линии, потому что в последних трёх матчах мы, по-моему, вообще ни одного мяча не забили. Так что нам нужны игроки, которые будут это делать», — приводит слова Калинского «Евро-Футбол.Ру».

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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