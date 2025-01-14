Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Есипов: сегодня многие футболисты выбирают деньги, но самое дорогое — медаль

Валерий Есипов: сегодня многие футболисты выбирают деньги, но самое дорогое — медаль
Комментарии

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о ценностях современных футболистов. По его мнению, нынешнее поколение спортсменов зачастую выбирает деньги, а не достижения.

«Единственное упущение в карьере, что нет золотой медали. Если сегодня у футболистов спросить: «Деньги или медаль?» — наверное, многие выберут деньги. А я отвечу: медаль. Это то, к чему стремишься всю жизнь. Мне матушка говорила: «Всех цветов в поле не сорвёшь». Так и деньги — приходящее и уходящее. Ты можешь проиграть всю жизнь в высшей лиге, но так и не стать мастером спорта. А медаль — это ещё выше. Это самое дорогое», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Эксклюзив
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android