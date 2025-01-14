Валерий Есипов: сегодня многие футболисты выбирают деньги, но самое дорогое — медаль

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о ценностях современных футболистов. По его мнению, нынешнее поколение спортсменов зачастую выбирает деньги, а не достижения.

«Единственное упущение в карьере, что нет золотой медали. Если сегодня у футболистов спросить: «Деньги или медаль?» — наверное, многие выберут деньги. А я отвечу: медаль. Это то, к чему стремишься всю жизнь. Мне матушка говорила: «Всех цветов в поле не сорвёшь». Так и деньги — приходящее и уходящее. Ты можешь проиграть всю жизнь в высшей лиге, но так и не стать мастером спорта. А медаль — это ещё выше. Это самое дорогое», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.