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Игрок «Рубина» Вада сообщил, что восстановился от травмы, полученной перед паузой в РПЛ

Игрок «Рубина» Вада сообщил, что восстановился от травмы, полученной перед паузой в РПЛ
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Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада сообщил, что восстановился от травмы, полученной перед паузой в Российской Премьер-Лиге.

«В отпуске у меня было время, чтобы восстановиться от травмы, которая у меня случилась на тренировке в конце сезона. Провёл время с семьёй. Погода в Аргентине замечательная! Давно не видел свою семью: супругу и сына. Очень рад, что провёл это время вместе с ними», — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 13 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.

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