Трансфер форварда «Милана» в «Лейпциг» сорвался по итогам медобследования — Sky Germany

Трансфер швейцарского нападающего «Милана» Ноа Окафора в немецкий «РБ Лейпциг» сорвался по результатам медицинского обследования футболиста, сообщает Sky Germany.

По информации источника, медицинские тесты показали, что игрок ещё не готов к игре. Окафор не сможет оказать немедленную помощь — даже несмотря на то, что недавно он тренировался с миланской командой. На данный момент сделка отменена.

24-летний Окафор стал футболистом «Милана» летом 2023 года, перейдя из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне Ноа забил один гол и сделал две результативные передачи в 16 матчах за «россонери» во всех турнирах. Последние пять матчей швейцарец пропустил из-за травмы. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — € 15 млн.