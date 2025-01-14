«Это марксизм». Губерниев отреагировал на громкое заявление Абаскаля

Известный футбольный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на громкое заявление бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о ежемесячных расходах. Накануне испанец заявил, что ему бы хватило 30 тыс. рублей в месяц для жизни в Москве. Однако специалист перепутал курс рубля к евро — он думал, что 30 тыс. рублей эквивалентны 3 тыс. евро.

«Помимо того что Абаскаль бестолочь, тут важно другое! Не слушайте спортсменов и тренеров, когда они говорят о деньгах, питании, прожиточном минимуме… В отличие от всех нас, спортсменов и тренеров постоянно кормят на сборах и соревнованиях. Плюс одежда, экипировка — тут тоже всё бесплатно. Особенно не слушайте футболистов и хоккеистов, у них вообще всё прекрасно, и деньги им точно не нужны на еду и одежду…. Это, брат, марксизм», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.