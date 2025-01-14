Экс-полузащитник сборной России Есипов рассказал, чем его удивляет Сергей Семак

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» в прошлом сезоне должен был становиться чемпионом. Но в нужный момент не сыграли правильно. И «Динамо» — так же, в последнем туре. «Зенит» более стабилен, как бы то ни было. Из-за спины выскочил — и снова чемпион. Здесь нужно говорить про тренерский штаб, который там работает. Мы с Сергеем Богданычем ещё играли друг против друга, а теперь он меня удивляет как тренер. К нему у меня симпатии. Думаю, тренировать команду миллионеров-профессионалов очень тяжело. А он из года в год находит для них мотивацию. Представляете, ты год-второй всё выиграл — как дальше мотивировать себя и команду? Это качество дорогого стоит», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.