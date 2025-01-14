Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» высказался о позиции «Реала» в вопросе регистрации Ольмо и Виктора

Президент «Барселоны» высказался о позиции «Реала» в вопросе регистрации Ольмо и Виктора
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о позиции мадридского «Реала» в вопросе регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

«Мы можем быть яростными соперниками на поле, но за его пределами мы должны защищать интересы клубов. Многие клубы не заняли никакой позиции, и я благодарен им за это. У них есть юридические команды, которые понимают, о чём идёт речь, и знают, что мы находимся в рамках закона и имеем шансы на успех в этом процессе», — приводит слова Лапорты Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» считает, что «Барселона» должна получить возможность зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Отмечалось, что в мадридском клубе называют «Барселону» партнёром, а не соперником и надеются на скорое решение вопроса с регистрацией футболистов. Кроме того, президент «сливочных» Флорентино Перес не станет вмешиваться в это дело.

В среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Даниэля Ольмо и Пау Виктора в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации.

Материалы по теме
Жоан Лапорта: мы завершили финансовое оздоровление «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android