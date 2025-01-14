Нападающий «Рубина» Даку интересен одному из клубов Франции

Один из клубов Франции заинтересован в трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

В текущем сезоне Даку провёл за «Рубин» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Рубин» располагается на восьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».