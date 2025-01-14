Абаев: удивляет, что Помазун никак не может найти себе новый клуб

Известный российский экс-футболист Илья Абаев высказался о возможном уходе голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА.

«Удивляет, что Помазун никак не может найти себе новый клуб. У Ильи возникли проблемы с ЦСКА после высказываний о «Спартаке». Непонятно, почему к нему нет интереса со стороны других команд, ведь это хороший вратарь. Возможно, интерес есть, но у ЦСКА своя позиция по этому поводу, и его не отпускают. В плане вратарских качеств нет никаких вопросов к Помазуну. Он очень успешно играл за «Урал», поэтому многим клубам пригодился бы такой голкипер. Теперь Илья должен держать себя в форме и ждать предоставленного шанса, чтобы вернуться в футбол», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.