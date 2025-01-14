Полузащитник «Рубина» Вада: закончить чемпионат в пятёрке — достижимая задача

Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада оценил шансы клуба закончить нынешний чемпионат в пятёрке сильнейших. После 18 туров РПЛ команда идёт восьмой в турнирной таблице чемпионата страны.

«Думаю, что закончить чемпионат в пятёрке — это достижимая задача для «Рубина». Это нам по силам, мы можем побороться. Мы это демонстрировали по ходу сезона против топ-клубов. С кем-то удача была на нашей стороне, против кого-то из топ-клубов удача была на их стороне. Но у нас замечательная команда, тренерский штаб и коллектив. Мы постараемся побороться, чтобы закончить сезон как можно выше. «Рубин» замечательная команда!» — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.