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Полузащитник «Рубина» Вада: закончить чемпионат в пятёрке — достижимая задача

Полузащитник «Рубина» Вада: закончить чемпионат в пятёрке — достижимая задача
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Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада оценил шансы клуба закончить нынешний чемпионат в пятёрке сильнейших. После 18 туров РПЛ команда идёт восьмой в турнирной таблице чемпионата страны.

«Думаю, что закончить чемпионат в пятёрке — это достижимая задача для «Рубина». Это нам по силам, мы можем побороться. Мы это демонстрировали по ходу сезона против топ-клубов. С кем-то удача была на нашей стороне, против кого-то из топ-клубов удача была на их стороне. Но у нас замечательная команда, тренерский штаб и коллектив. Мы постараемся побороться, чтобы закончить сезон как можно выше. «Рубин» замечательная команда!» — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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