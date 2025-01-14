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Есипов: не только «Ротора» не хватает РПЛ, «Алании», Новороссийска — тоже

Есипов: не только «Ротора» не хватает РПЛ, «Алании», Новороссийска — тоже
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о клубах, которых ему не хватает в Российской Премьер-Лиге. Он выделил «Ротор» и «Аланию».

«Не только «Ротора» не хватает чемпионату России. И «Алании» не хватает, и Новороссийска. Это же всё южный регион, и все команды играли в еврокубках», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, чемпионом России в шести последних сезонах подряд становился «Зенит». В нынешнем розыгрыше чемпионата страны в статусе лидера на зимний перерыв ушёл «Краснодар». За 18 туров РПЛ «быки» набрали 39 очков.

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