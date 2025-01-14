Экс-голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус подписал контракт с «Шальке»

Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус официально стал игроком немецкого «Шальке». Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.

«После аренды Рон-Торбена Хоффмана в «Айнтрахт» Брауншвейг мы не хотели видеть потери качества вратарской команды. Мы добились этого с подписанием Лориса Кариуса. Он имеет многолетний опыт работы на высшем уровне. Лорис в хорошей форме и может сразу приступить к командным тренировкам», — приводит слова директора команды Юри Мюлдера пресс-служба клуба на официальном сайте.

31-летний Кариус с июля 2024 года являлся свободным агентом. Его последним клубом был «Ньюкасл Юнайтед», за который немецкий голкипер провёл два матча. Ранее футболист также успел поиграть за «Майнц», «Бешикташ» и «Унион».

На данный момент «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда из Гельзенкирхена набрала 20 очков после 17 туров.