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Ромащенко — о Батракове: раньше в каждом клубе было по такому таланту

Ромащенко — о Батракове: раньше в каждом клубе было по такому таланту
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Бывший полузащитник ряда российских клубов Максим Ромащенко высказался о футболисте московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«В моё время мастеровитых индивидуальных игроков было намного больше, чем сейчас. Я не хочу сказать ничего плохого, но в наше время, если фланговый полузащитник забивал 10-12 мячей за сезон, все говорили: «Окей, молодец». Если сейчас происходит что-то подобное, то человека подкидывают вверх. А почему так реагируют? Потому что талантливых футболистов мало. Раньше в каждой команде было по такому талантливому игроку, как Батраков. Сейчас с этим проблемы», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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