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«Арсенал» работает над переходом Субименди следующим летом — Орнштейн

«Арсенал» работает над переходом Субименди следующим летом — Орнштейн
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Лондонский «Арсенал» работает над трансфером полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Мартина Субименди следующим летом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 60 млн.

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