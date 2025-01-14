«Арсенал» работает над переходом Субименди следующим летом — Орнштейн

Лондонский «Арсенал» работает над трансфером полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Мартина Субименди следующим летом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 60 млн.