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«Я честен со своими игроками». Тренер «Барселоны» Флик высказался о форме Ансу Фати

«Я честен со своими игроками». Тренер «Барселоны» Флик высказался о форме Ансу Фати
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о выступлениях вингера Ансу Фати в нынешнем сезоне.

«После травмы Ансу Фати не смог показать себя на все 100%, и это печально. Я был уверен, что он будет на высоте. Я честен со своими игроками. Ему нужно работать, как и всем остальным», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.

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