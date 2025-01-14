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Абаев: «Краснодар» — не самый бедный клуб, чтобы кого-то приобрести на место Кастаньо

Абаев: «Краснодар» — не самый бедный клуб, чтобы кого-то приобрести на место Кастаньо
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Бывший российский футболист Илья Абаев высказался относительно возможного ухода полузащитника «Краснодара» и национальной команды Колумбии Кевина Кастаньо в аргентинский «Ривер Плейт».

«Кастаньо — хороший футболист. Если такой качественный и сильный игрок покинет «Краснодар», клубу нужно подумать, кем его заменить. У «быков» есть время, чтобы найти замену Кастаньо. «Краснодар» — не самый бедный клуб, чтобы приобрести кого-то другого», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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