«Почему нет?» Руслан Литвинов оценил идею возвращения Квинси Промеса в «Спартак»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов оценил перспективу возвращения в клуб нидерландского нападающего Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Дубай Юнайтед». Ранее в СМИ появились разговоры, что нидерландец может вернуться в Россию, если с него снимут обвинения в ОАЭ.

«Губерниев сказал, что возвращение Промеса будет считаться позором на всю страну? Понимаю, из-за чего он может так считать и думать об этом. Давайте сначала дождёмся, чтобы он вернулся, а потом будем говорить. Если он поможет команде стать чемпионом, то почему нет?

Его уголовные дела? Они идут не в футболе, а за его пределами. Пусть там сами решают эти вопросы. Самое главное — чтобы команда выиграла чемпионат, а его дела какие-то…» — приводит слова Руслана Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.