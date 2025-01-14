Юрист рассказал о рисках «Спартака» из-за санкций против сына Алекперова

Юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся, в частности, на вопросах санкций, рассказал, что наличие санкционного лица в органах управления компании, например в «Спартаке», может отпугивать иностранных контрагентов. 10 января США ввели новые санкции, которые коснулись члена совета директоров «Спартака» Юсуфа Алекперова, сына основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.

«В США, в отличие от ЕС и Великобритании, нет чётко обозначенных со стороны регулятора критериев контроля в отношении юридических лиц. Таким образом, наличие в совете директоров одного санкционного лица не должно говорить о том, что на «Спартак» должны распространяться санкции», — приводит слова Бойко РБК.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».