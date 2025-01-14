Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист рассказал о рисках «Спартака» из-за санкций против сына Алекперова

Юрист рассказал о рисках «Спартака» из-за санкций против сына Алекперова
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся, в частности, на вопросах санкций, рассказал, что наличие санкционного лица в органах управления компании, например в «Спартаке», может отпугивать иностранных контрагентов. 10 января США ввели новые санкции, которые коснулись члена совета директоров «Спартака» Юсуфа Алекперова, сына основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.

«В США, в отличие от ЕС и Великобритании, нет чётко обозначенных со стороны регулятора критериев контроля в отношении юридических лиц. Таким образом, наличие в совете директоров одного санкционного лица не должно говорить о том, что на «Спартак» должны распространяться санкции», — приводит слова Бойко РБК.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил об уходе Виллиана Жозе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android