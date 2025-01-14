Дорогостоящий трансфер «Спартака» поставлен на паузу — источник

Полузащитник «Торино» Иван Илич получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца. На фоне этого переход футболиста в московский «Спартак» поставлен на паузу, сообщает журналист Орацио Аккомандо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы выложить за Илича € 25 млн. Сделка должна была состояться этой зимой.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.