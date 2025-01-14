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Есипов рассказал, почему не принял два предложения киевского «Динамо» и одно — «Шахтёра»

Есипов рассказал, почему не принял два предложения киевского «Динамо» и одно — «Шахтёра»
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал, как его приглашали украинские «Динамо» и «Шахтёр».

«Два года меня в Киев приглашали, в 1996-м и 1997-м. А в 2000-м Виктор Евгеньевич позвонил из Донецка: «Валера, надо ехать в «Шахтёр».

Я не отказывался — ни от Киева, ни от Донецка. Но есть нюансы: взаимоотношения с президентом, главным тренером. У меня и ребёнок лежал в ожоговом центре в очень тяжёлом состоянии, и у брата был рак мочевого пузыря. Горюнов тогда очень помог. Как ты можешь этого человека предать? Если бы отпустил — я бы ушёл. Но Дмитриевич попросил остаться. Я и в 2001-м хотел уйти в «Локомотив», чтобы попробовать себя в Лиге чемпионов. Сёмин приезжал в Волгоград, я уже добро дал. Но всё-таки не уехал. Главное — это человеческие отношения. Если ты никого не предал, не сдал, то и совесть твоя чиста», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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