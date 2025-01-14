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Лорис Кариус прокомментировал подписание контракта с «Шальке»

Лорис Кариус прокомментировал подписание контракта с «Шальке»
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Новый голкипер «Шальке» Лорис Кариус прокомментировал подписание контракта с командой из Гельзенкирхена.

«У меня были очень хорошие переговоры с руководством «Шальке», и я с нетерпением жду тренировок с командой. «Шальке» — большой клуб со страстными болельщиками, я всегда чувствовал это на своих матчах на этой арене», — приводит слова Кариуса пресс-служба клуба на официальном сайте.

31-летний Кариус с июля 2024 года являлся свободным агентом. Его последним клубом был «Ньюкасл Юнайтед», за который немецкий голкипер провёл два матча. Ранее футболист также успел поиграть за «Майнц», «Бешикташ» и «Унион».

На данный момент «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда из Гельзенкирхена набрала 20 очков после 17 туров.

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