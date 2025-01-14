Юрген Клопп объяснил своё решение о работе в «Ред Булл»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил своё решение стать глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл». Немец вступил в новую должность 1 января.

«Потому что это другая роль. Я всегда говорил, что мне нравится то, чем я занимаюсь. После тысячи матчей и пресс-конференций мне захотелось начать всё сначала и получить новые возможности.

Для того этапа моей жизни, на котором я нахожусь, это идеальный шаг. Теперь у меня есть фантастическая команда. Марио Гомес — часть международной команды. Все увлечены этой компанией. Я абсолютно счастлив, что занимаюсь этим», — приводит слова Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи.