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Колыванов: если у «Спартака» есть возможность купить Илича за € 25 млн, пусть приобретают

Колыванов: если у «Спартака» есть возможность купить Илича за € 25 млн, пусть приобретают
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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался относительно возможного трансфера полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«€ 25 млн — немалые деньги. Для российской команды Илич — это достаточно серьёзная покупка. Надеюсь, красно-белые не прогадают. Уже на футбольном поле выяснится, насколько Илич нужен «Спартаку». Если у клуба есть возможность покупать таких игроков, пусть приобретают. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство в РПЛ, конечно, им нужно усилиться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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