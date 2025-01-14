Технический директор «Гавра»: с Кузяевым всё в порядке

Технический директор «Гавра» Мохамед Эль-Харраз рассказал о состоянии российского полузащитника Далера Кузяева после травмы, полученной в матче Лиги 1 с «Марселем».

«С Далером всё в порядке. Он получил небольшое повреждение в игре с «Марселем», но сейчас у него нет проблем», — приводит слова функционера Metaratings.

Матч 16-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Гавром» состоялся 6 января. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте. Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.