«Манчестер Сити» сделал «Айнтрахту» первое предложение по Мармушу — Романо

Английский «Манчестер Сити» сделал первое официальное предложение по трансферу нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, предложение «горожан» не соответствует ожиданиям руководства немецкого клуба, но стороны сохраняют оптимизм. Высока вероятность, что сделка может быть закрыта уже на этой неделе.

В нынешнем сезоне египетский универсальный нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.