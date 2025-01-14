Есипов: что было бы с современным «Спартаком», если бы игрокам не платили полгода?

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о разнице между игроками своего поколения и современными футболистами.

— Игроки вашего и более старшего поколения иногда приговаривают: «Раньше и пили, и играли. А сейчас не пьют и не играют». Подпишетесь?

— Подпишусь. Приведу другой пример: когда в 1990-е я пришёл в «Ротор», в команде не курили Бурлаченко, Царенко, Шмарко и Нидергаус. А когда в 2000-м пришла плеяда из интерната — Павлюченко, Алдонин, Романов, Гайдуков — в команде нас, курящих, было трое всего. Но в 1990-е мы за золото боролись, а тут — девятые-десятые. Но все эти молодые ребята были качественными футболистами, быстро освоились в «вышке» и потом долго и успешно выступали. И коллектив в 2000-е был более дружный, хотя денег платили меньше, зарплату то по шесть, то по девять месяцев не получали. Но никто не филонил даже на тренировке, не говоря уже об игре. Потом-то с нами рассчитались, но представьте, что было бы с современным «Спартаком», если бы игрокам не платили полгода?

— Бунт.

— Вот. А у нас никто не бунтовал. Спрашивали, конечно, а нам в ответ: «Ребята, подождите». И все терпели. Ты же играешь не за деньги — за медали.

— Сейчас-то ценности явно поменялись.

— Может быть, мы плохо учили. При Союзе киевляне дважды брали Кубок Кубков, «Динамо» Тбилиси выигрывало. Люди из того поколения — Бессонов, Михайличенко — учили меня, молодого, уму-разуму. Может, мы молодых недоучили и наша вина в этом есть, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.