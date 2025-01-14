Илья Жигулёв: планировал съездить помочь убирать черноморские пляжи от мазута

Уроженец Краснодарского края, полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв поделился мнением об экологической катастрофе в Керченском проливе и Чёрном море. В середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

«Многие мои знакомые, сестра моя ездили к морю помогать. Там очень серьёзная экологическая проблема. Надеюсь, всё будет хорошо. Всё-таки это мой родной край, курорт, там всегда много туристов. Хочется, чтобы всё восстановилось как можно скорее. Я и сам планировал съездить, но у меня не получилось», — приводит слова Жигулёва «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари НН» занимает 12-е место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».