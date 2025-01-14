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Стали известны подробности предложения «Милана» по Рашфорду

Стали известны подробности предложения «Милана» по Рашфорду
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«Милан» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по нападающему Маркусу Рашфорду. Так, «россонери» предлагают британцу аренду до конца нынешнего сезона. При этом итальянский клуб готов платить примерно половину зарплаты Рашфорда, пока игрок будет выступать за команду, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что ради трансфера Рашфорда «Милан» поставил на паузу переговоры с «Манчестер Сити» по Кайлу Уокеру.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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