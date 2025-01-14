Рашфорд обозначил «Барселоне» срок, до которого клуб может подписать его — Sport.es

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сообщил «Барселоне», что если каталонский клуб хочет взять его в аренду до конца нынешнего сезона, то он должен дать окончательный ответ об этом до 15 января включительно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик, который уже одобрил переход Рашфорда. Однако в руководстве «Барселоны» сомневаются в целесообразности подобного подписания ввиду нестабильной игры, демонстрируемой нападающим в последнее время.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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