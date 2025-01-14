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Есипов: Цвейба наливал мне самый большой стакан красного вина и говорил: «От радиации»

Есипов: Цвейба наливал мне самый большой стакан красного вина и говорил: «От радиации»
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Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной России Валерий Есипов поделился воспоминаниями о времени, проведённом в украинском клубе. Есипов играл за киевское «Динамо» в 1992 году.

«В Киеве Цвейба меня приглашал в гости, на шашлыки. Компания собиралась серьёзная: Лужный, Заец, Шматоваленко, Яковенко.

Ахрик наливал мне самый большой стакан красного вина и говорил: «Валера, это от радиации». Встречаясь потом в сборной или на матчах чемпионата России, мы тепло вспоминали время, проведённое в киевском «Динамо». Цвейба, Ваня Яремчук — не только футболисты шикарные, но и учителя», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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