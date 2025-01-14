Вратарь «Динамо» Лунёв: в целом в Германии была комфортная жизнь

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв сравнил уровень жизни в Германии и в России.

«Уровень жизни в Германии достаточно хороший. Сейчас не знаю, что есть общего и разного с Россией, но в целом там была комфортная жизнь. Мне много не надо, а всё, что необходимо для жизни, там было. Поэтому всё зависит от потребностей человека. Лично мне для комфорта всего хватало и там, и здесь. В Германии нравилось, что там не так много народу, меньше пробок и достаточно размеренная жизнь», — приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, Андрей Лунёв выступал за леверкузенский «Байер» с 2021 по 2023 год. За немецкую команду вратарь провёл три матча, в которых пропустил четыре гола.