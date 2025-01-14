Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко войдёт в тренерский штаб «Урала», выступающего в Мелбет Первой лиге.

«К команде присоединится Мирослав Ромащенко, который был помощником Станислава Черчесова в главной сборной страны. Также в разные годы он работал в таких клубах, как «Томь», «Ахмат», «Ференцварош» и других.

Сейчас Мирослав Юрьевич знакомится с командой и готовится отправиться с ней на тренировочные сборы», — информирует телеграм-канал «Урала».

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», в котором он работал с августа 2023 года по апрель 2024 года. После 21 тура Первой лиги «Урал» набрал 37 очков и занимает третье место.

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