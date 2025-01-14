«Сочи» подал заявку на аттестацию второй команды

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о том, что подал заявку на аттестацию второй команды для участия в Леон-Второй лиге Дивизиона «Б» на сезон-2025. Соответствующий договор уже заключён с Футбольной национальной лигой.

«Мы стремимся улучшать не только материально-техническую базу и условия для проведения тренировочного процесса, но и обеспечить плавный переход футболистов из молодёжной системы в основную команду. Молодые игроки получат возможность быстрее адаптироваться к новым для себя требованиям, а «сквозная» заявка позволит нам более эффективно интегрировать их во взрослый футбол, в том числе в будущем и в главную команду», — приводит слова генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко пресс-служба.

Отмечается, что в тренерский штаб «Сочи-2» войдут наставники молодёжной команды Кирилл Гашичев, Сергей Елягин и Александр Календарь. Сам состав команды будет сформирован позднее.

«Сочи» выступает в Мелбет Первой лиге и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков за 21 матч.